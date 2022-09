Il nuovo sistema operativo iOS 16 di Apple è pronto a ricevere i suoi primi grandi aggiornamenti di bug, comprese le soluzioni per le fotocamere traballanti in alcune app e un problema di copia e incolla che chiede troppo spesso agli utenti l’accesso agli appunti.

La funzione delle autorizzazioni del copia-incolla di Apple mira a proteggere la privacy degli utenti evidenziando quando i programmi leggono gli appunti, dove potrebbero essere archiviati dati sensibili. TikTok e dozzine di app iOS hanno spiato i dati degli appunti. Ma il prompt ripetuto di iOS 16 è irritante e aggravante.

iOS 16, un aggiornamento sta per arrivare

Il Wall St. Journal ha riferito per la prima volta che iOS 16 avrebbe risolto questo e altri problemi. MacRumors ha confermato tramite e-mail del lettore con un dirigente Apple che i pop-up non sono destinati agli utenti e sarebbero stati risolti. Il dirigente ha detto che il problema non è stato notato internamente, ma altri utenti lo avevano. Sebbene lo sviluppo di iOS 16 e le versioni beta pubbliche fossero molto stabili, una versione pubblica completa spesso rivela nuovi difetti che non sono stati rilevati durante i test, in alcuni casi perché non interessano tutti gli utenti.

I primi utenti sui social media hanno notato un problema della fotocamera. TikTok, Snapchat e Instagram hanno registrato video instabili mentre utilizzavano la fotocamera posteriore dall’app e il loro nuovo iPhone 14 Pro o Pro Max ha emesso rumori forti. Questo problema non si è verificato con l’app della fotocamera di Apple, indicando un problema software.

Apple non ha spiegato perché alcune persone hanno riscontrato questo bug e altre no. Altri clienti di iPhone 14 Pro hanno dichiarato che i loro telefoni non rispondevano dopo il ripristino e il trasferimento di dati di iCloud, secondo quanto riportato dal Journal. Apple non ha detto in quale giorno della prossima settimana i consumatori potrebbero ricevere l’aggiornamento, ma se sei interessato, controlla le impostazioni dell’iPhone.