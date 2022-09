L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente rilasciato una nuova offerta con ben 300 GB di traffico internet al mese, disponibile almeno per il momento, per alcuni già clienti.

I già clienti Very Mobile che possiedono un’offerta minore in termini di bundle dati e di prezzo mensile possono cambiare la propria offerta tariffaria con un’altra con più Giga, senza costi aggiuntivi. Scopriamo insieme cosa comprende.

Very Mobile: nuova offerta con 300 GB

La nuova offerta mobile, disponibile per adesso solo ad alcuni già clienti Very Mobile, prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 300 Giga di traffico internet mobile su rete 4G fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload con addebito su credito residuo a 9,99 euro al mese. In queste ore alcuni già clienti Very Mobile possono cambiare la propria offerta verso la nuova offerta Very Mobile con 300 Giga, minuti e sms illimitati a 9,99 euro al mese.

Per verificare se la nuova offerta è attivabile, il cliente Very deve recarsi nella sezione “Offerta” dell’app ufficiale di Very Mobile e cliccare su “Gestisci offerta”. Se il già cliente Very Mobile può attivare la nuova offerta e accetta il cambio offerta, il costo del primo mese anticipato del nuovo bundle viene scalato subito dal credito residuo e la nuova offerta si attiva immediatamente, sostituendo in modo irreversibile quella precedente.

Con Very Mobile, l’attivazione dei servizi a pagamento è bloccata di default, ma può essere abilitata in seguito tramite l’app ufficiale dell’operatore. In caso di mancato rinnovo per credito insufficiente, l’offerta viene sospesa finché il cliente non effettua una ricarica sufficiente a coprire il costo. Per scoprire tutte le altre offerte disponibili visitate il sito ufficiale dell’operatore.