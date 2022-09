È ormai da mesi che i prezzi dei carburanti, insieme a quelli di gas ed elettricità, hanno preso una brutta piega. Dopo che si sta parlando ormai ogni giorno di inflazione e rincari, ecco che il Governo ha deciso di intervenire con delle misure per ridurre i costi.

Infatti, già da qualche mese è attivo il famoso taglio delle accise, che ha consentito agli italiani di risparmiare denaro quando vanno a fare rifornimento alla pompa. Oltre a ciò, è stato anche stabilito un bonus di 200 euro per i dipendenti privati. Vediamo nel dettaglio le due agevolazioni.

Agevolazioni del Governo, tra caro carburanti e bonus

Dopo il decreto Aiuti Bis, è stato firmato un decreto interministeriali che ha prorogato per la terza volta da inizio anno il taglio delle accise di 30 centesimi sul costo di benzina, diesel, gpl e metano. La misura, ora, è stata prorogata fino al 17 ottobre, salvo ulteriori proroghe.

Riguardo alla seconda agevolazione, i dipendenti privati potranno avere 200 euro bonus per l’acquisto di carburanti e per ricaricare auto e scooter elettrici. L’importo verrà erogato dal datore di lavoro e non dallo Stato. Esclusi da questo bonus sono le amministrazioni pubbliche.

L’Agenzie delle Entrate ci tiene a specificare che questo bonus non concorre a formare il reddito del lavoratore; quindi, non ci sono tasse su quei soldi. Inoltre, dovrà essere conteggiato separatamente rispetto altri benefit che il dipendente può avere. Infine, non sono fissati limiti reddituali.

I buoni possono essere erogati per tutto il 2022 e fino al 12 gennaio 2023. Tuttavia, il loro utilizzo non è vincolato allo stesso periodo.