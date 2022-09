Android pazza: regalo sul Play Store con 10 app a pagamento gratis solo per oggi

Non è un mistero ormai da tempo che gli utenti Android possano essere avvantaggiati rispetto a tutti gli altri. La grande versatilità della piattaforma comprende dunque anche le sue svariate sfaccettature, le quali vanno a riversarsi proprio sugli smartphone del pubblico. Stiamo praticamente parlando tra le righe di quelle che sono le grandi offerte che il mondo Android rifila ai suoi utenti giornalmente.

E dove se non all’interno del Play Store di Google? Questo è il luogo dove potrete dare sfogo alla vostra creatività ma anche alle vostre esigenze. Se state cercando un’applicazione utile per il vostro lavoro, potrei trovarla proprio qui, così come se la state cercando per avere del semplice svago. Sono infatti disponibile ogni giorno anche dei giochi, i quali possono essere scaricati anche gratis. La notizia del giorno però riguarda proprio quelle che saranno le opportunità da prendere al volo per chiunque abbia uno smartphone o un dispositivo Android.

Ecco infatti alcuni titoli molto interessanti che sono a pagamento ma solo per oggi gratuiti all’interno del Play Store. Chiaramente si parla di giochi e applicazioni, soluzioni che potrebbero tornare utili soprattutto quando vi accorgerete che sono ritornate ad avere un prezzo di vendita.

Android sul Play Store regala tutti questi titoli a pagamento in maniera gratuita solo oggi