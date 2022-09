Conad propone l'elettronica di livello: prezzi quasi gratis e battuta Lidl

Tra tutti i negozi che si occupano di vendere cibo, bevande e tutto ciò che consente alle persone di fare la spesa, ci sono i grandi supermercati. Questi la fanno da padroni in Italia, dove diversi brand si affollano ogni giorno per darsi battaglia a chi offre i prezzi più bassi. Leader incontrastato, anche secondo quelle che sono le opinioni da parte del pubblico, è Conad con tutti i suoi punti vendita sparsi e suddivisi perfettamente sul territorio.

Ovviamente stiamo parlando di un colosso a tutti gli effetti, il quale permette di acquistare la merce al prezzo migliore ma soprattutto di avere tante garanzie. Ultimamente proprio Conad poi non si sta focalizzando solo sul cibo e su quello che serve all’interno dell’ambiente domestico o magari per la scuola e per tante altre cose, ma anche su quella che è l’elettronica di consumo. Non sarebbe infatti in usuale trovare tra gli scaffali qualche prodotto interessante tra elettrodomestici e roba varia, tutto con la massima garanzia.

Conad: il colosso lancia anche offerte di elettronica nel suo volantino

In questo caso le offerte che riguardano l’elettronica parlano delle batterie per le auto.

Da tenere presente il marchio ExtraPower che offre una batteria da 45Ah. Il prezzo è di 39 €, ma se invece desiderate una batteria da 80Ah, sarà disponibile il modello da 74 €. Ci sono però tante altre soluzioni che potete ottenere, proprio scegliendo in base a ciò che vi serve di più.

Ricordiamo che questi prodotti sono garantiti per un periodo di due anni, proprio come impone la normativa.