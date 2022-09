Canone Rai e bollo: altro che tutto annullato, ecco perché esisteranno ancora

Le tasse, la cosa che forse gli italiani odiano di più in assoluto. Molti altri paesi non pagano tutte le tasse che appunto in Italia risultano dovute allo Stato, il quale non concepisce neanche per idea l’opportunità di lasciare che il popolo non paghi alcuni oboli all’apparenza evitabili.

Tra queste, parlando di tasse, ci sono due che risultano tra le più odiate. La prima è sicuramente il canone Rai, dovuto per tutti coloro che hanno in casa una televisione.la seconda invece risulta quella del bollo auto, la cosiddetta tassa di possesso che non viene pagata in nessun altro paese del mondo. Sono tante le voci che vedono le tue tasse come prossime all’annullamento, ma in realtà non esiste nulla di ufficiale. Entrambe le imposte continueranno ad essere pagate, almeno secondo quanto filtra dagli organi competenti.

Canone Rai e bollo auto: le due tasse che continueranno ad essere pagate

Una delle tasse che in futuro potrebbero realtà scomparire è quella del canone Rai, anche se per ora gli organi competenti fanno filtrare negatività in merito alla decisione. Si continuerà quindi a pagare la tassa che gli italiani forse odiano di più in assoluto, ma potranno esserci novità in futuro.

Quella che davvero lascia tutti ogni volta sgomenti di fronte al totale da corrispondere e invece il bollo auto. Questa tassa è fondamentale per le regioni, le quali incamerano diversi miliardi di euro ogni anno. Proprio per questo motivo risulta davvero difficile che gli enti possono lasciar correre evitando che gli italiani corrispondono quindi un’imposta così cospicua.