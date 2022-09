Panorama è folle: nuove offerte tech per battere Lidl, prezzi all'80%

Tendere a fidarsi sempre degli stessi negozi di fiducia e ovviamente un’ottima soluzione per chi acquista con regolarità. Allo stesso tempo però bisogna ampliare anche i propri confini, dando fiducia alla realtà che si sono dimostrate negli anni degne della fiducia di qualsiasi utente.

Panorama è una di queste e nel mondo dei supermercati sta dimostrando di averne e come, soprattutto per quanto riguarda la merce in vendita all’interno delle sue corsie. Nei supermercati del gruppo potete trovare infatti qualsiasi cosa che riguardi ciò che vi serve ogni giorno, anche se non è finita qui. Sono disponibili da un po’ di tempo alcune offerte che riguardano il mondo degli elettrodomestici in particolare, così come della tecnologia di consumo. Potete infatti trovare anche qualche smartphone o qualcosa magari utile per il vostro ambiente domestico.

Panorama mette in vendita la tecnologia a prezzi davvero invidiabile, ecco alcune proposte

In pochi se lo sarebbe aspettato ma questa volta alcuni elettrodomestici e dispositivi tecnologici possono finire davanti ai vostri occhi magari sfogliando un semplice volantino del gruppo Panorama. Ricordiamo che tutti i prodotti che trovate qui in basso sono impossessa di una garanzia di due anni.

Panorama offre alla fine del suo volantino la sezione denominata delle “Grandi occasioni”.

Effettivamente qui è possibile scorgere due pezzi molto interessanti tra uno smartphone ed un elettrodomestico. Per quanto riguarda il primo, si tratta di un Samsung Galaxy A03, il quale è disponibile ad un costo in sconto di 149 €. Segue poi un frigorifero con congelatore annesso da 199 € che fa capo al marchio NGM.