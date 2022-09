Il produttore di generatori di energia e solare BLUETTI ha annunciato il suo ultimo generatore elettrico, la BLUETTI AC500.

L’AC500 è l’aggiornamento dell’AC300 lanciato nel luglio 2021, che con il modulo batteria LFP-B300 è stata una delle prime opzioni di alimentazione completamente modulari disponibili.

L’AC300 è stato il primo ad essere utilizzato come soluzione di backup dell’alimentazione completa per la casa e non solo per il campeggio o la vita in furgone. Questo generatore è capace di alimentare anche la TV, lavastoviglie, lavatrice e persino un bollitore elettrico.

Sebbene sia improbabile la probabile copertura di una casa, i costi dell’energia stanno aumentando, quindi l’uso dell’energia solare per caricare le nostre case è sempre più mainstream. L’AC300 è stato solo l’inizio della rivoluzione dell’accumulo elettrico di BLUETTI e, sebbene sia stato progettato per fornire alimentazione off-grid, l’ultimo AC500 è un enorme passo avanti in termini di potenza.

La combo AC500+B300S sarà rilasciata sulla piattaforma di crowdfunding Indegogo con un’offerta speciale per le prime 500 persone che si iscriveranno.

Utilizzato anche dei professionisti

Se gestisci uno studio, avrai visto aumentare rapidamente i tuoi costi energetici negli ultimi mesi. Anche se gestisci solo uno studio domestico o un’officina, i prezzi sono ormai diventati insostenibili.

L’AC500 può, ovviamente, essere caricato tramite la rete, ma è stato progettato principalmente per la ricarica tramite il solare, grazie ai pannelli BLUETTI. Il nuovo BLUETTI AC500 è una soluzione ideale per l’accumulo di energia domestica: l’unità base ha una potenza nominale di 5 Wh e potenzialmente aumenta fino a 18.532 Wh con i pacchi batteria B300 o B300s.

Oltre all’AC300 di capacità inferiore, l’AC500 dispone anche di un inverter da 5.000 W (sovratensione di 10.000 W) che può coprire l’elettronica ad alta potenza come asciugacapelli, riscaldatori e bollitori. Ciò significa anche che molti più dispositivi possono essere collegati e utilizzati in qualsiasi momento.

Altri sistemi di batterie di questa capacità sono fissi o relativamente lenti quando si tratta di ricaricarli, ma la tecnologia sviluppata da BLUETTI consente di caricare l’AC500 con almeno due B300S con un ingresso massimo fino a 8.000 W, questo avviene tramite la doppia ricarica fornita da AC e PV contemporaneamente. Ciò significa una carica completa in poco più di 1,8 ore in condizioni ideali.

Anche se non puoi sempre fare affidamento sul sole, l’AC500 prevede diverse opzioni di ricarica.