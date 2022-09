BLUETTI, leader globale nel campo dell’accumulo di energia, debutterà con le sue ultime centrali elettriche, tra cui EP600 (il prodotto di punta per il 2023), all’IFA 2022 che si terrà a Berlino, in Germania, dal 2 settembre al 6 settembre 2022.

BLUETTI, per chi non la conoscesse, è un’azienda all’avanguardia nel settore delle batterie per accumulo, e offre una vasta scelta di prodotti tra i più interessanti della categoria. Noi abbiamo già avuto modo di testare e parlarvi dei loro prodotti come:

I prodotti presenti ad IFA 2022

Come gia accenato, Bluetti sarà presente con il proprio stand ad IFA, dove sarà possibile saperne di pù dei prodotti gia a catalogo, ascoltare le novità dell’azienda per futuro, e anche assistere alla presentazione di nuovi prodotti:

AC500+B300S

È 100% modulabile. Questa combo raggiunge una capacità di 18.432Wh se collegati a 6 batterie di espansione. Presenta un’uscita a onda sinusoidale pura pari a 5.000 W e arriverà sul mercato dell’UE il 1 settembre.

EB3A

Questa centrale elettrica è compatta e leggera (10,14 libbre) ma ha una grande capacità (268 Wh). È dotata di una ricarica rapida da 330 W che consente una carica dell’80% in 40 minuti. I noltre, ha 9 porte per soddisfare tutte le tue esigenze essenziali durante i picnic o i brevi viaggi.

EP600

BLUETTI mostrerà anche la sua ultima centrale elettrica con tecnologia di ultima generazione, la EP600, che sarà in grado di alimentare la maggior parte degli elettrodomestici con facilità e dovrebbe arrivare sul mercato nel 2023. A detta dell’azienda sarà una vera pietra miliare per il settore.

Soluzioni per accumulo e sostenibilità ambientale.

Come detto, BLUETTI opera da oltre 10 anni settore, e porta avanti progetti sostenibili per il futuro attraverso lo sviluppo di tecnologie green per lo stoccaggio di energia solare sia per uso abitativo che outdoor, offrendo al contempo un’esperienza eco-compatibile.

Sul sito ufficiale potete trovare tutte le informazioni tecniche sui loro prodotti e scoprire quello più adatto alle vostre esigenze, oppure visitare lo stand dell’azienda ad IFA, dove sarà presente dal 2 settembre al 6 settembre.