TCL ha presentato ad IFA 2022 di Berlino le proprie novità per rendere le case degli utenti sempre più tecnologiche e smart. In particolare, l’azienda ha lanciato la nuova collezione di televisori e Home Theater di fascia alta per rendere unica ogni esperienza di visione.

L’obiettivo di TCL è quello di rendere la fascia premium del mercato TV ancora più esclusiva e la nuova gamma di prodotti sembra proprio riuscirci. Attraverso una innovazione continua e investimenti mirati, il produttore vuole trasformare la vita quotidiana e introdurre nuove potenzialità.

Entrando nello specifico, durante IFA 2022, TCL ha presentato il TV Mini LED Serie C835 e il TV QLED da 98 pollici. Il primo dispositivo ha già incassato un importante riconoscimento, infatti è stato premiato da EISA come Best Premium Mini LED TV. La TV sfrutta la tecnologia Mini LED 4K per garantire immagini di qualità elevata e un sistema Dolby Atmos per un suono coinvolgente.

Ad IFA 2022, TCL ha rinnovato la propria gamma di TV di fascia premium per offrire l’esperienza e l’immersività del cinema anche a casa

Il secondo dispositivo invece è pensato per gli amanti del cinema che vogliono provare questa esperienza anche a casa. Il claim di lancio “Inizia lo spettacolo” incarna proprio questo obiettivo considerando che lo schermo OLED raggiunge i 98 pollici di diagonale.

Tuttavia, l’esperienza del cinema passa anche dall’audio, per questo tra i nuovi dispositivi lanciati dal produttore spiccano anche le soundbar top di gamma X937U e la C935U. Entrambe si basano sulla la tecnologia esclusiva RAY-DANZ per creare suoni naturali, immersivi e dall’ampia gamma di frequenze.

Infine, tra le novità presentate da TCL a IFA 2022 dobbiamo segnalare anche gli occhiali NXTWEAR Wearable Display Glasses. Si tratta di occhiali facili da usare e leggeri che permettono di guardare l’equivalente di uno schermo da 140 pollici ovunque vi troviate.