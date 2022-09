I design degli smartphone pieghevoli di Samsung sono progrediti enormemente dalla generazione originale del Galaxy Fold e il fiasco con la rimozione dello strato protettivo dello schermo dai primi dispositivi. I progressi nella ricerca sui materiali da esposizione sono in parte responsabili degli abusi che i pieghevoli possono ora sopportare. Sebbene gli attuali modelli dell’azienda utilizzino Ultra Thin Glass (UTG), quel materiale potrebbe non essere all’altezza del compito (letteralmente) per schermi di dimensioni tablet e Samsung Display sta apparentemente studiando il passaggio a un materiale diverso per lo strato superiore di extra-large. -schermo pieghevole.

UTG viene utilizzato negli attuali dispositivi Samsung, come Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4, per proteggere i pannelli OLED pieghevoli sottostanti. Questi telefoni sono dotati di schermi da sette a otto pollici e UTG funziona perfettamente, fornendo una buona combinazione di durata e chiarezza visiva. Tuttavia, come sottolinea lo YouTuber Zach Nelson di JerryRigEverything, “il vetro è vetro e il vetro si rompe”. La debole resistenza alle sollecitazioni del vetro ultra sottile lo rende inadatto alla protezione di pannelli di grandi dimensioni. Indipendentemente da ciò, può essere un materiale costoso con cui lavorare su telefoni pieghevoli più piccoli.

Samsung potrebbe annunciare alcune novità

Lenovo ha sperimentato le pellicole in poliimmide (PI) come strato superiore per display pieghevoli più grandi come il ThinkPad X1 Fold. LG Display utilizza anche pellicole PI sui loro dispositivi deformabili. Tuttavia, in cambio di una migliore integrità strutturale e longevità, questo materiale sacrifica la chiarezza della visualizzazione. Secondo The Elec, anche Samsung Display sta pensando al passaggio. È interessante notare che il Samsung Galaxy Fold di prima generazione, di cui abbiamo discusso in precedenza, utilizzava uno schermo cinematografico PI. Il materiale è probabilmente migliorato da allora, consentendo a Samsung Display di riconsiderare le sue opzioni.

Di conseguenza, il previsto tablet pieghevole di Samsung potrebbe utilizzare pellicole PI, rendendolo il primo dispositivo pieghevole a grande schermo dell’azienda privo di uno strato UTG. Tuttavia, nessuna parola ufficiale è stata ricevuta da Samsung sull’utilizzo di PI o sullo sviluppo di un tablet pieghevole.