A partire dal 28 ottobre, Facebook non supporterà più la sua applicazione di streaming per piattaforme mobile come iOS e Android. Dopo l’enorme successo che Twitch ha avuto con streamer come Ninja, Google e Facebook hanno deciso di volere un pezzo dell’azione e, di conseguenza, hanno iniziato a fornire contratti preferiti ai principali streamer.

Twitch ha visto alcuni dei suoi streamer più importanti lasciare la piattaforma a favore di concorrenti come Facebook e YouTube, solo per quegli streamer che sono tornati una volta scaduti i loro contratti con Twitch. Poiché questi streamer portano sempre con sé le loro comunità quando passano a un altro servizio, non è stata una buona idea tenerli intrappolati in un contratto di esclusività per alcuni anni.

Facebook Gaming continuerà a supportare lo streaming

Questo è uno dei fattori principali che hanno contribuito alla decisione di Facebook di chiudere la sua app di gioco. A partire dal 28 ottobre, l’app mobile non sarà più accessibile agli utenti nonostante il servizio di streaming continuerà a funzionare per coloro che vogliono guardare i loro streamer preferiti di Facebook Gaming.

‘Dalla prima versione di questa app, vorremmo cogliere l’occasione per esprimere la nostra sincera gratitudine a ciascuno di voi per tutto ciò che avete fatto per favorire la crescita di una comunità vivace composta da giocatori e fan. L’aggiunta di funzionalità di gioco aggiuntive a Facebook è stata interamente guidata dall’iniziativa della comunità di gioco.’

Mentre questo sta succedendo, Facebook sta versando molti soldi nel metaverso, VR (realtà virtuale), AR (realtà aumentata) e NFT, che sono tutti gerghi con cui la grande maggioranza dei suoi utenti non ha familiarità. Il tempo dirà se il grande social network ha fatto la scelta giusta, ma in base a quanto accaduto in passato, le cose non sembrano andare particolarmente bene per Facebook a questo punto.