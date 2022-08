Twitter Circle è una funzione in fase di test da diversi mesi ormai, la sua distribuzione agli utenti è stata via via estesa sino alla definitiva ufficializzazione avvenuta da poco.

L’ufficializzazione è arrivata con un comunicato pubblicato sul blog del social network. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Twitter Circle è ufficiale

“A volte vuoi parlare solo alla tua gente“, si legge. “Questo il motivo per cui abbiamo creato Twitter Circle, un nuovo modo per twittare ad un pubblico più ristretto“. Lo strumento è disponibile a livello globale per tutti, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata e permette di scegliere di volta in volta a chi indirizzare il tweet, ovvero se a tutti o solo a selezionati follower.

Ogni volta che si invia un tweet la lista potrà essere aggiornata. C’è solo un limite: 150 persone massimo all’interno della cerchia. Il tweet ricevuto tramite Circle sarà riconoscibile da un badge di colore verde e non potrà essere ritwittato o condiviso. In più, saranno private anche tutte le risposte che compariranno sotto il tweet.

Il social network per questa funzione ha messo delle piccole “regole” da seguire, come il fatto che può essere creato solamente un Twitter Circle alla volta, solo chi ha creato Twitter Circle può vedere chi vi partecipa e i tweet inviati tramite Twitter Circle possono essere visualizzati solo da chi ne fa parte. Twitter Circle non è uguale a Twitter Communities: la prima raccoglie solo le persone più vicine, la seconda le persone che hanno interessi in comune.