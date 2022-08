Eurospin avvicina un numero imprecisato di utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, con il lancio di una campagna promozionale decisamente unica nel proprio genere. I prezzi sono bassi, e non riguardano solamente i beni di prima necessità, ma proprio anche l’elettronica generale.

Per spendere poco con Eurospin è necessario recarsi personalmente in un qualsiasi punto vendita, il risparmio è importantissimo su ogni prodotto effettivamente disponibile in loco, con anche le solite garanzie legate alla fase d’acquisto. Ciò sta a significare che è prevista la possibilità di ricevere una garanzia di 24 mesi, in grado di coprire ogni singolo difetto di fabbrica effettivamente verificato.

Eurospin senza pietà: ecco tutti gli sconti

Il risparmio è davvero di casa da Eurospin, con la nuovissima campagna promozionale, infatti, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di mettere le mani su prodotti di altissimo livello, anche spendendo molto meno del previsto, o del listino originario.

Uno dei prodotti più interessanti è forse la gelatiera Ariete, in vendita alla modica cifra di soli 39 euro, con la quale riuscire a creare in assoluta semplicità il gelato quasi perfetto. Salendo di prezzo si incrocia il robot da cucina, una versione molto simile al Bimby TM6, disponibile con tantissimi accessori dietro il pagamento di 199 euro, oppure anche un congelatore a pozzetto, il quale richiede un esborso finale non superiore ai 189 euro.

Non mancano soluzioni differenti, come rappresentate ad esempio dal frigorifero Candy, disponibile alla modica cifra di 329 euro.