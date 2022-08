Unieuro è assolutamente da impazzire, la nuovissima campagna promozionale è pronta per dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una nuovissima serie di offerte molto speciali, dai prezzi più bassi del normale su tanti prodotti.

Il volantino, come sempre del resto, risulta essere disponibile in esclusiva assoluta nei negozi fisici, come anche direttamente sul sito ufficiale. Ciò sta a significare che gli acquisti sono effettuabili senza vincoli o limitazioni, con possibilità inoltre di avere la merce gratuitamente presso il domicilio, senza costi aggiuntivi nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro.

Ricevete i codici sconto Amazon gratis, iscrivendovi subito sul nostro canale Telegram ufficiale, così da risparmiare al massimo.

Unieuro: le offerte sono da pazzi solo oggi

Con il volantino Unieuro tutti hanno la possibilità di approfittare di una campagna promozionale molto speciale, al suo interno si trovano svariate occasioni per risparmiare al massimo, tra cui ad esempio iPhone 13 Pro, disponibile a 1099 euro, oppure anche il fratello minore, l’iPhone 13, il cui prezzo scende a 789 euro, ma anche un Samsung Galaxy S22, disponibile all’acquisto a 749 euro.

Gli utenti che sono pronti per spendere cifre decisamente inferiori, invece, potranno fare affidamento su Galaxy A53, Redmi 10, Xiaomi 11T o anche Redmi 10C, tutti prodotti in vendita a basso prezzo, come anche Realme 9 e Redmi 9AT. Il volantino riserva anche tantissime altre soprese da non perdere di vista, se incuriositi dalla campagna che avete trovato nell’articolo, consigliamo di aprire quanto prima il sito ufficiale dell’azienda.