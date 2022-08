Sono passati quasi due anni dall’uscita della puntata più recente della serie, Assassin’s Creed Valhalla, il che significa che siamo decisamente pronti per un altro, e sembra che potremmo dare una prima sbirciatina al prossimo durante il prossimo evento Ubisoft Forward di settembre.

L’ultima perdita di Ubisoft arriva dallo YouTuber j0nathan, che ha affermato in un recente video che il titolo vero e proprio del gioco sarà Assassin’s Creed Mirage. Sarà ambientato a Baghdad tra l’860 e 870 CE, torneranno allo stile di gioco del primo Assassin’s Creed e usciranno nella primavera del 2023.

Assassin’s Creed Mirage arriverà a settembre

La fuga di notizie si riferisce allo spinoff di Assassin’s Creed nome in codice Rift, la cui esistenza è stata rivelata all’inizio di quest’anno. Doveva essere un’espansione per Valhalla, ma Ubisoft ha scelto di separarlo come gioco autonomo per espandere il suo elenco di Assassin’s Creed. Secondo il rapporto di Bloomberg, Rift avrà come protagonista il personaggio Basim Ibn Ishaq e sarà più piccolo rispetto alle precedenti versioni della serie, con una maggiore enfasi sui giochi stealth.

Tutto ciò si adatta al video di j0nathan, il quale afferma che il titolo del nuovo gioco, l’impostazione, il gameplay e la data di rilascio sono corretti. Tuttavia, ha affermato che altri dettagli, come il fatto che ci saranno diverse città da esplorare, non sono corretti e ha anche espresso scetticismo sul fatto che un remake di Assassin’s Creed sarà incluso nel pass stagionale di Mirage.

Al momento, Ubisoft non ha confermato il nuovo gioco in arrivo quindi dovremo attendere un annuncio ufficiale che potrebbe arrivare presto.