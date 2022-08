La maggior parte dei rapporti sulla fotocamera di iPhone 14 Pro si sono concentrati sul sensore principale, che presumibilmente passerà da 12 MP su iPhone 13 Pro a 48 MP quest’anno, ma sembra che anche lo snapper ultra-wide riceverà un miglioramento significativo.

In un tweet scoperto da Apple Insider, Ming-Chi Kuo, un analista con una solida esperienza nell’intelligence di Apple, afferma che l’azienda sta utilizzando pixel più grandi di 1,4 milioni nell’ultra- fotocamera ampia su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Questo è un aumento rispetto a 1,0 milioni di pixel dei modelli esistenti.

iPhone 14, la nuova serie sta arrivando

Questa nuova fotocamera avrà pixel più grandi di circa il 40%, il che significa che funzionerà molto meglio in condizioni di scarsa illuminazione perché i pixel più grandi possono raccogliere più luce. Anche se non ci aspettiamo un aumento dei megapixel su questo sensore (con 12 MP che sembrano plausibili), potrebbe vedere un aumento significativo in altre aree.

Siamo solo a una settimana dall’annuncio di iPhone 14 il 7 settembre e le fughe di notizie così vicine al lancio tendono ad essere molto accurate. Sembra che le fotocamere di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max saranno notevolmente migliorate, con modifiche significative in arrivo sia per gli snapper primari che per quelli ultra-wide, nonché per l’acquisizione di video 8K.

E il teleobiettivo? Finora, tutte le indicazioni non indicano grandi miglioramenti. Ciò significa che probabilmente potresti aspettarti una fotocamera da 12 MP con zoom ottico 3x, che è una specifica sempre più vecchia. Il Samsung Galaxy S22 Ultra – e una serie di altri telefoni Samsung – forniscono uno zoom ottico 10x, mentre Pixel 6 Pro ha uno zoom ottico 4x. Tuttavia, potremmo solo dover aspettare un altro anno prima che Apple raggiunga il ritardo, dal momento che si parla di una fotocamera con zoom 5x in arrivo su iPhone 15.