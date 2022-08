L’azienda cinese Xiaomi è al lavoro su un nuovo smartphone di punta della serie Ultra. Secondo fonti di rete, ad affermarlo è stato il co-fondatore e CEO di Xiaomi Lei Jun. Il potente Xiaomi 12S Ultra ha debuttato quest’anno. Il display del device è un Super AMOLED E5 da 6,73 pollici con una risoluzione di 3200 1440 pixel e una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz.

È alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a otto core con una velocità di clock fino a 3,2 GHz. Sul retro si trova una tripla fotocamera con un grande sensore Sony IMX989 da 1 pollice da 50 megapixel e due sensori da 48 megapixel. Una batteria ricaricabile da 4860 mAh fornisce alimentazione, con compatibilità per la ricarica wireless convenzionale da 67 W e quella wireless da 50 W.

Xiaomi 13 Ultra includerà un potente processore Snapdragon 8 Gen 2

Il prossimo smartphone di punta di Xiaomi potrebbe essere chiamato 13 Ultra. Secondo Lei Jun, lo smartphone sarà proposto nel mercato internazionale. Non solo in Cina, come con il modello 12S Ultra. Non ci sono informazioni sulle specifiche tecniche del futuro dispositivo. Lo smartphone potrebbe includere un processore Snapdragon 8 Gen 2, che deve ancora essere confermato. Questo chip dovrebbe avere un’architettura a quattro cluster con 1 + 2 + 2 + 3 cluster. Le voci suggeriscono che il prodotto includerà un potente core Cortex X3 (Makalu-Elp), due core Cortex A720 (Makalu), due core Cortex A710 (Matterhorn) e tre core Cortex A510 (Klein-R1).

Oltre allo Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi rilascerà il normale smartphone Xiaomi 13. Il prossimo flagship Xiaomi 13 avrà uno schermo piatto, secondo un insider noto come Digital Chat Station. Inoltre, lo Xiaomi Mi 9 è stato il device a schermo piatto più recente dell’azienda.

Non è chiaro cosa abbia spinto un tale ritorno alle origini, ma non tutti gli utenti sono contenti dei display curvi, che sono inclini a tocchi accidentali. Secondo le fonti, la diagonale dello schermo dello Xiaomi 13 sarà di 6,36 pollici, che è leggermente più grande degli attuali 6,28 pollici dello Xiaomi 12. In termini di risoluzione, stiamo parlando di Full HD +.