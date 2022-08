Anche prima della pandemia, c’era molto interesse per la tecnologia come la realtà virtuale e la realtà aumentata. Quella curiosità è cresciuta immensamente solo nel mezzo di blocchi e misure di quarantena. Probabilmente hai sentito parlare del recente ronzio del metaverso. Sebbene nel migliore dei casi sia mal definito e poco più che una parola d’ordine del marketing nel peggiore dei casi, c’è un concetto al centro che mostra notevoli promesse: l’idea di un giorno connettersi l’uno con l’altro attraverso la realtà virtuale come vivide rappresentazioni digitali di noi stessi, piuttosto che semplicemente come avatar personalizzabili.

Potrebbe sembrare uscito direttamente dalle pagine della fantascienza. Ma non lo è. Al contrario, la società tecnologica cinese OPPO lo ha appena reso più pratico che mai con la sua tecnologia di ricostruzione del corpo 3D guidata dall’intelligenza artificiale.

OPPO ha già presentato la sua soluzione

Una delle questioni più importanti nella ricostruzione del corpo 3D è stata storicamente la rappresentazione realistica degli indumenti, in particolare di quelli larghi. Il wireframe non è il problema. Il problema è far sì che l’abbigliamento si comporti come abiti veri.

Senza andare troppo sulla scienza, i metodi esistenti per la ricostruzione dell’avatar digitale producono abiti sfocati o semplicemente errati. Il problema è che c’è una grande differenza di complessità tra le diverse posture del corpo. Ci vuole un grande sforzo per garantire che l’abbigliamento reagisca in modo realistico a questi movimenti.

Fino a poco tempo, non c’era una soluzione praticabile a questo problema se non “metterci più ingegneri”. È qui che entra in gioco OPPO. Come mostrato alla Computer Vision and Pattern Recognition Conference del 2022, l’azienda ha finalmente affrontato quello che potrebbe essere stato uno dei problemi più fastidiosi del campo.

Il processo di OPPO è iniziato con lo sviluppo di un sofisticato algoritmo per capire come il tessuto si modella e si deforma con il movimento. Inizialmente, si è concentrato sul riconoscimento e sulla comprensione di caratteristiche minori come loghi, orli e trame. La chiave del successo in questo caso è stata trattare questi tessuti come uno strato separato dai movimenti dello scheletro di un avatar, qualcosa che gli approcci di rendering tradizionali non riescono ancora a fare.