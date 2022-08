Il Galaxy Z Fold 4 è l’ultimo telefono Samsung a ottenere il supporto Expert RAW, che ti consente di controllare i parametri della fotocamera come la velocità dell’otturatore e l’ISO per scattare foto come un esperto. L’app Expert RAW (v2.0.00.3) ha ricevuto un aggiornamento da Samsung, che include nuove funzionalità e supporto per il Galaxy Z Fold 4. Per una buona ragione, i fan delle fotocamere mobili sono rimasti estasiati alla fine dell’anno scorso quando il gigante tecnologico sudcoreano ha pubblicato il software per molti dei più grandi telefoni Samsung, inclusa la serie Galaxy S21.

Expert RAW ti consente di modificare manualmente le impostazioni della fotocamera sul telefono prima di premere il pulsante di scatto. Nella modalità a lunga esposizione, ad esempio, puoi regolarla sull’ISO o sulla velocità dell’otturatore desiderati per catturare un’immagine nitida di un oggetto in movimento o una consistenza vellutata dell’acqua. Il risultato finale è una fotografia di qualità professionale.

Galaxy Z Fold 4 riceve un importante aggiornamento

Oltre alla compatibilità per Fold 4, l’app Expert RAW aggiornata supporta anche i preset personalizzati. Questa funzione consente di specificare le impostazioni preferite della fotocamera e di conservarle per un uso futuro quando si scattano nuove foto. Samsung aveva precedentemente annunciato l’intenzione di aggiungere impostazioni uniche a Expert RAW, così come l’opzione “Salva formato”, che ti permetterebbe di salvare la tua foto in formato RAW o JPEG. Tuttavia, quest’ultimo è assente dall’aggiornamento più recente.

Inoltre, l’app della fotocamera migliora le capacità in condizioni di scarsa illuminazione del Fold 4. Lo scorso aprile, Samsung ha rilasciato questa funzionalità per le serie Galaxy S21 Ultra e Galaxy S22. Con il nuovo aggiornamento, gli utenti possono ora utilizzare l’ultimo telefono pieghevole Samsung per scattare immagini più nitide all’interno o di notte.

Se hai ricevuto di recente il tuo nuovo Galaxy Z Fold 4, puoi ottenere il software Expert RAW aggiornato dal Galaxy Store.