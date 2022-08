Durante la sua quarta conferenza annuale Duocon di venerdì, Duolingo ha lanciato una nuova app “Math”. Duolingo Math, come suggerisce il nome, aiuterà le persone (in particolare i giovani) ad apprendere e migliorare le proprie abilità matematiche in modo divertente e naturale.

Il nuovo Duolingo Math è stato presentato per la prima volta l’anno scorso al Duocon 2021 dal CEO dell’azienda Luis von Ahn. E ora abbiamo ulteriori informazioni sull’app. Coloro che hanno utilizzato il programma principale di Duolingo per imparare una nuova lingua riconosceranno l’esperienza di Duolingo Math. Lezioni ed esercizi sono presentati sulla piattaforma sotto forma di minigiochi per sfidare gli studenti. Sebbene l’azienda sostenga che “la matematica può essere considerata un linguaggio universale”, questo è il primo programma di Duolingo che va oltre il linguaggio.

Duolingo sta anche aggiornando la sua app principale

Le lezioni sono organizzate in moduli, consentendo agli utenti di selezionare ciò che desiderano imparare e praticare. Secondo Luis von Ahn, l’obiettivo principale del nuovo programma è rendere piacevole l’apprendimento dei concetti di base della matematica. Tuttavia, la società non esclude la possibilità di aggiungere esercizi più difficili in futuro.

Tuttavia, Duolingo Math non è l’unica notizia fatta oggi. Duolingo ha anche svelato nuove funzionalità per le sue altre app a Duocon. Gli utenti potranno ad esempio studiare lo zulu, una lingua parlata nell’Africa meridionale. Inoltre, sia Duolingo che Duolingo ABC (che insegna ai bambini a leggere) saranno revisionati. Tra le modifiche c’è un nuovo “percorso” che mostra i progressi dell’utente attraverso ogni corso.

Il sito web ufficiale di Duolingo contiene tutti i video di Duocon 2022. Oltre alle nuove funzionalità introdotte oggi, ci sono discussioni sulle lingue, la formazione dei bambini e altri argomenti. Nel caso di Duolingo Math, gli utenti interessati possono ora iscriversi a una lista d’attesa. Duolingo Math sarà inizialmente disponibile solo per utenti iPhone e iPad solo in inglese.