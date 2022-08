Il Ministero della Salute è sempre estremamente attento a salvaguardare i consumatori Italiani da prodotti potenzialmente dannosi. Nelle scorse ore è stata pubblicata una nuova segnalazione che riguarda il FAGOTTINO CEREALI ANTICHI CON MIRTILLO, un prodotto a marchio Coop.



Le analisi effettuate hanno portato ad un richiamo preventivo del prodotto al fine di evitare potenziali danni ai consumatori. Nella nota pubblicata sul sito del Ministero della Salute si legge che si tratta di un richiamo precauzionale dovuto alla possibile presenza corpi estranei.

In particolare, bisogna fare attenzione a tutti i lotti di produzione che includono anche la data del 26 agosto 2022. Per rendere più completa l’identificazione, il riferimento è a tutti i fagottini prodotti da COOP ALLEANZA 3.0, con lo stabilimento produttivo situato a Via Villanova 29/7, Villanova di Castenaso (BO).

Il Ministero della Salute ha avviato una campagna di richiamo a causa della potenziale presenza di corpi estranei nei fagottini a marchio Coop

Come specificato sulla nota del Ministero della Salute, tutti i consumatori che sono in possesso di uno di questi prodotti devono immediatamente sospendere il consumo. Il consiglio è quello di restituire le confezioni al punto vendita presso cui sono stati acquistati.

Chi invece volesse ottenere informazioni aggiuntive riguardo il prodotto Coop soggetto a richiamo precauzionale, può contattare il numero verde 800000003. In alternativa è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: filo.diretto@alleanza3-0.coop.it

Ricordiamo che tutte le analisi condotte sugli alimenti messi in commercio sono necessarie al fine di garantire la sicurezza dei consumatori. Gli operatori del settore hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti commercializzati. Il ritiro o il richiamo sono azioni conseguenti per evitare problemi ai consumatori.