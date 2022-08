L’operatore Vodafone Italia qualche mese fa ha inaspettatamente deciso di chiudere la commercializzazione e quindi la vendita, dei propri prodotti IoT della gamma Smart Tech nei mercati europei.

Ovviamente in questi mercati è presente anche in Italia, infatti a partire da fine giugno 2022 sul sito dell’operatore non sono più disponibili all’acquisto. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Vodafone: i prodotti IoT non sono più disponibili all’acquisto

Adesso, nella home page del sito di Vodafone Smart Tech una comunicazione dal titolo Suggerimenti Smart tech, con il seguente testo: “I nostri dispositivi Smart Tech non sono piu’ disponibili alla vendita ma puoi trovare delle informazioni interessati su come utilizzarli se ne sei gia’ in possesso qui“.

Fino ad allora questi dispositivi venivano venduti sia a rate che in un’unica soluzione, sia online che nei negozi autorizzati Vodafone. Come indicato sul sito, invece della possibilità di acquistare i prodotti, adesso sono disponibili soltanto dei consigli sull’utilizzo dei dispositivi IoT, principalmente gli ultimi commercializzati, per chi li aveva acquistati in precedenza.

In concomitanza con la chiusura dello shop online, Vodafone ha anche rimosso il link presente nel menu del suo sito web, che in precedenza riportava proprio al sito di Smart Tech. L’operatore sembrerebbe essersi ritirato dalla vendita di prodotti Tech, anche in altri paesi come Regno Unito, Irlanda, Germania, Grecia, Portogallo e Spagna.