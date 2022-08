Huawei MateBook D16: un ultrabook di livello che resta nella razionalità

Questo MateBook D16 di Huawei deve parte del suo nome all’ampiezza dello schermo, questo è chiaro. Dietro però c’è un grande lavoro ingegneristico, il quale mostra un ultrabook plasmato su di una chassis con forme molto compatte e in metallo.

Leggero, qualche flessione ma davvero piacevole e solido. Il rapporto di forma del monitor è di 16:10 con una risoluzione di 1920×1200, non una risoluzione eccezionale ma davvero ottima per lo spazio di lavoro, anche in altezza, e anche la scelta dell’opacità del monitor ci è piaciuta. Il peso è di 1,7Kg, la batteria assicura 6-7 ore di lavoro continuativo e il nuovo alimentatore è molto più piccolo rispetto al modello precedente: è un USB-C da 65W che rende molto pratica la ricarica ovunque.

La dotazione delle porte è molto completa ma anche controversa: presente il jack audio da 3.5 e il connettore HDMI. Presenti due USB-C e due USB tradizionali. Delle USB-C solo una è in grado di dialogare con i dispositivi esterni mentre l’altra è solo per la ricarica. Le due normali sono rispettivamente 3.2 e una 2.0. Ci è mancato, nella nostra opinione, un alloggiamento per le SD.

Il touchpad di dimensioni standard funziona molto bene, il tasto di accensione implica lo sblocco con l’impronta, molto veloce e preciso. C’è poi una tastiera retroilluminato su due livelli con tastierino numerico che ci è piaciuta molto.

1 su 4

Ma quello che è interessante di questi Huawei MateBook D16 è il processore, un Intel i7 di 12esima generazione, il 12700H che insieme ai 16GB di RAM e ai 512GB SSD di archiviazione Poi Express, rendono tutto molto fluido ed efficace. Il Wi-Fi di tipo 6 e il Bluetooth 5.2 rendono tutto ancor migliore, proprio come l’esperienza software con Windows 11. Non ci sono pre cariche tante app di Huawei, per cui molto pulito.

Questo MateBook è davvero utile per le videoconferenze, visto soprattutto il microfono con cancellazione del rumore e AI che capta l’audio ambientale gestendolo al meglio fino a 5m di distanza. La webcam è una 1080p davvero interessante, la quale riconosce il volto e automaticamente elimina lo sfondo via software senza dover usare app di terze parti. Presente anche il traccino del volto, che sarà seguito dalla camera tenendolo sempre nello schermo.

Questo Huawei MateBook D16 infine non è proprio specifico per una categoria di utilizzatori, ma si presenta molto versatile. Lo consigliamo pertanto per qualsiasi utilizzo.