È ufficiale! Il 7 settembre Apple presenterà il suo nuovo iPhone 14. La data, pur essendo nota ormai da alcuni giorni, è stata confermata da Apple stessa che ha già inviato i suoi inviti all’evento.

Inizialmente leaker ed analisti ritenevano che Apple avrebbe proceduto con il lancio il secondo martedì del mese di settembre, mantenendosi fedele alla sua tradizione. Soltanto pochi giorni fa è emersa invece la notizia per la quale l’evento si sarebbe svolto il sette settembre.

Apple annuncia la data dell’evento di lancio dei suoi iPhone 14!

Il 7 settembre alle ore 19:00 sarà possibile seguire online l’evento durante il quale Apple procederà con il lancio dei nuovi iPhone 14. Nella stessa occasione il colosso rilascerà anche i suoi nuovi smartwatch: Apple Watch SE ed Apple Watch Series 8.

Gli smartphone in arrivo sono quattro: iPhone 14, 14 Max, iPhone 14 Pro e Pro Max. I due modelli base non accoglieranno gli stessi aggiornamenti delle versioni Pro e Pro Max, che si distingueranno per il design rinnovato e la presenza di nuove componenti.

La principale novità riguarda l’addio al notch e il ricorso ai due fori, segue l’arrivo di un nuovo sensore fotografico, del chip Apple A16 e di alcuni miglioramenti apportati alla batteria, che sarà in grado di garantire una maggiore autonomia.

Per quel che riguarda gli smartwatch in arrivo è incerta la presenza di un modello Pro. Da tempo si parla di Apple Watch Series 8 Pro, il dispositivo adatto agli sport estremi, resistente e capace di offrire funzionalità da sfruttare durante lo svolgimento di svariate attività. Altrettanto incerto è l’arrivo della funzionalità che consentirà di misurare la temperatura corporea. Molto probabilmente Apple procederà con l’introduzione soltanto in un secondo momento.