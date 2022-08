Siete interessati ad attivare un’offerta di casa TIM, e volete spendere il minimo indispensabile? siete arrivati nel posto giusto, proprio in questi giorni è possibile richiedere l’attivazione della Gold Pro, una promo incredibile con un bundle quasi infinito.

Al termine di un’Estate in cui le spese sono salite alle stelle, può essere sensato ed utile pensare di iniziare a risparmiare il più possibile, dove si può. Ecco allora che passare da un operatore all’altro, potrebbe essere la soluzione più corretta, nell’idea di risparmiare al massimo; la Gold Pro di cui vi parliamo è da considerarsi disponibile solo per la portabilità da Iliad, Vodafone e WindTre, oltre che da qualche operatore virtuale.

TIM: questa è la promo del mese

Il bundle promesso è incredibile, infatti con la Gold Pro sarà possibile fruire di 70 giga di traffico dati in 4G+, nonché minuti e SMS illimitati verso tutti. Il costo fisso da versare, tramite addebito sul credito residuo, è di 7,99 euro; a patto che inizialmente si paghino 10 euro, per l’attivazione e l’acquisto della nuova SIM.

Volendo invece spendere ancora meno, l’alternativa potrebbe essere rappresentata dalla Steel Pro, la promozione da 6,99 euro al mese, con alle spalle un bundle composto da 50 giga di traffico dati in 4G+, nonché comunque SMS e minuti illimitati verso tutti.

Entrambe le offerte possono essere attivate in esclusiva assoluta presso i punti vendita fisici di TIM, non altrove in Italia o sul sito ufficiale.