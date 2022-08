PayPal al centro della nuova truffa: svuotati i conti e rubati gli account

Correre il rischio di affidarsi ad una comunicazione arrivata tramite e-mail può essere letale se avete un conto con dei risparmi immagazzinati. Questo è quanto potrebbe accadere a tutti voi se siete utenti PayPal, dal momento che negli ultimi giorni stanno circolando delle truffe.

Queste che agirebbero con la tecnica del phishing sarebbero stati in grado di colpire anche le persone più esperte nel settore, le quali credevano fosse realmente una comunicazione da parte di PayPal. Tutto ciò che dovete fare rispetto al messaggio che troverete qui sotto, sarà semplicemente ignorare. Inoltre dimenticate di non diffondere assolutamente il messaggio.

PayPal: questo è il testo che può spaventare chiunque in Italia

Il team di sicurezza di PayPal ha notato attività insolite relative al tuo conto PayPal. Questa attività è associata al deposito su bet365.com utilizzando il tuo conto PayPal.

Per ulteriori indagini, il team di sicurezza di PayPal ha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore.

Se eri il proprietario di questa richiesta di pagamento, non fare nulla e ignora questo messaggio.

PayPal autorizzerà automaticamente la transazione dopo 48 ore, quindi non dovresti preoccuparti.

In caso contrario, se non hai effettuato questo trasferimento, segui i passaggi seguenti per annullare la transazione e richiedere immediatamente il rimborso.

PayPal ti richiederà di verificare la tua identità per garantire che tu abbia bisogno del rimborso del denaro e non di qualcun altro.

Si prega di completare la richiesta di rimborso facendo clic sul collegamento sottostante.

Accedi al tuo conto PayPal