OnlyFans: cifre da capogiro, ecco quanto si guadagna vendendo foto e video

OnlyFans è un sito web di intrattenimento per adulti, dedicato alla vendita di contenuti a costi più o meno elevati. Rispetto agli altri social network come Instagram, Facebook e Twitter, questo si distingue per l’assenza di restrizioni in merito ai contenuti. Ciò vale a dire che si può vendere qualsiasi tipo di foto e video, mentre sugli altri anche il semi-nudo viene bannato (eliminato) o soft bannato (reso invisibile alle ricerche, anche se continua ad esistere sulla piattaforma). L’app “proibita” però non è fatta solamente di questo, difatti si possono diffondere anche contenuti multimediali di nicchia, così come fanno chef, amanti del fitness e artisti di vario genere.

OnlyFans: lo stipendio è piuttosto alto

Prima in classifica è Bella Thorne, la quale guadagna più di 1 milione di dollari in un solo giorno e più di 2 milioni in una settimana. Per ognuno, compresa l’attrice e cantante statunitense, i ricavi variano in base al numero di iscritti, al costo dei contenuti, alla costanza con cui si pubblica. Per intenderci, con circa 50 iscritti ad un abbonamento mensile di circa 10 euro, si guadagnano circa 400 euro al mese. In media lo stipendio si aggira attorno ai 180 dollari al mese. Al sito si può accedere gratuitamente ma per vedere i post si dovrà pagare l’utente che li ha pubblicati.

Ad ogni modo gli abbonamenti mutano dai 4,99 ai 49,99 dollari, con la possibilità di aderire anche a pacchetti trimestrali. In Italia, così come per le altre forme di guadagno, se si oltrepassano i 5.000 euro bisognerà aprire una partita Iva a regime forfettario, così come ogni libero professionista