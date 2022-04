OnlyFans: gli attori che mai ti aspetteresti sono i più attivi sulla piattaforma

Al giorno d’oggi tutti hanno sentito parlare almeno una volta dell’ormai famosissima piattaforma “per adulti”, se così si può dire. Difatti nell’ultimo periodo sempre più adolescenti si iscrivono ai servizi di OnlyFans, guadagnando denaro su denaro tramite foto e video compromettenti. A questa inoltre si sono iscritti diversi personaggi di nota fama, tra cui alcuni totalmente inaspettati.

OnlyFans: Bella Thorne è al primo posto

Bella Thorne primeggia su tutti con la bellezza di ben due milioni di dollari in una sola settimana, una cosa mai vista all’interno del sito. Ognuno, in OnlyFans, può decidere un prezzo minimo per acquistare del materiale, e la donna ha deciso di chiedere la bellezza di venti dollari al mese. La ragione iniziale che giustifica l’iscrizione della modella è la volontà di produrre un proprio film, alla fine però ha scelto di dare metà dei soldi in beneficenza.

In seconda posizione vi è Tyler Posey, il quale però stando alle voci pubblicherebbe foto a petto nudo o in casi isolati foto dei suoi piedi “molto simili a quelli che pubblica su Instagram” insomma.

Più spinta invece l’attrice, modella e stilista statunitense Amber Rose, che ha dato il via alla sua carriera su OnlyFans con una foto con dell’intimo di pizzo in cui – come descrizione – ha scritto: Ecco un piccolo omaggio, clicca sul link per vedere tutto.

Non solo Tyler Posey, anche Daniel Newman. Egli però ha scelto di iscriversi alla piattaforma come ribellione dopo che Instagram ha cancellato alcuni dei suoi selfie più provocanti.

Shanna Moakler ha dichiarato di voler portare all’interno del sito se stessa e la sua vita, ma in modo più eccentrico. Scegliendo così di pubblicare foto in cui pratica lo yoga ma senza alcun capo indosso.

Sarah Jayne Dunn scelse di creare ben due account di cui uno gratuito e uno con un abbonamento mensile.

Infine tra gli ultimi, ma non per importanza, vi sono Trey Songz, Aura Cristina Geithner e Erica Mena.