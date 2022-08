Nel corso degli ultimi giorni sono state introdotte numerose new entry nel mercato degli smartphone. Uno di questi annunci significativi sono stati gli smartphone Samsung Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4. D’altra parte, sembrerebbe che anche Google non sia troppo indietro.

Alcuni mesi fa, la società ci ha fornito un’anteprima della serie Pixel 7 di smartphone di punta. Tuttavia, non ha fornito alcuna informazione o dettaglio sulla data di debutto, incluso nessuno dei dati più specifici. Tuttavia, sembra che l’azienda possa averci fornito alcune informazioni sul probabile calendario del mese di lancio in una recente dichiarazione su Twitter. Ciò sarebbe avvenuto piuttosto di recente. Quando guardiamo il tweet, possiamo vedere che l’azienda ha fornito un’immagine in cui diversi smartphone della serie Pixel sono disposti sotto forma di un’equazione matematica.

Google potrebbe rilasciare il device a ottobre

Nonostante il fatto che l’azienda non abbia approfondito a cosa servirà la soluzione, è abbastanza probabile che sia collegata in qualche modo alla serie Pixel 7. Inoltre, il numero 9 potrebbe indicare anche il mese in cui lo smartphone sarà reso disponibile per l’acquisto, essendo ottobre il nono mese dell’anno.

In precedenza, avevamo discusso di un diverso rumor che affermava che la serie Pixel 7 uscirà il 9 ottobre, mentre la sua disponibilità inizierà intorno al 13 ottobre (la data non è stata specificata). Sembrerebbe che il teaser ufficiale sia coerente con le informazioni presentate nel precedente rapporto. Ricorda che al momento si tratta solo di una voce infondata, quindi dovresti prendere questa notizia con le pinze fino a conferme ufficiali.