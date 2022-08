Riscaldamento globale: addio Covid, in arrivo un'ondata di nuovi virus

Se il Covid-19 ci ha spaventati in passato e continua a farlo tutt’ora, prepariamoci perché questo è solo l’inizio. Il colpevole però non sarà il Coronavirus, ma una serie di epidemie che ci minacceranno a causa del riscaldamento globale. Purtroppo è tutto vero, e lo dimostrano la curva in crescita del vaiolo delle scimmie e la poliomielite.

Riscaldamento globale: il cambiamento climatico è in peggioramento, siamo prossimi alla fine

Stando a quanto detto da uno studio uscito su Nature Climate Change, oltre 200 malattie potrebbero divenire più gravi per via del cambiamento climatico e ora vi spieghiamo il perché. Con il caldo, le zanzare, i pappataci o gli uccelli avvertendo il caldo, migrano all’impazzata trasportando virus e malattie. Oppure, con lo scioglimento dei ghiacciai, dai quali potrebbero riemergere microrganismi risalenti a migliaia di anni fa. Potremmo raggiungere addirittura 218 su un totale di 375 malattie. Vediamo le quattro principali correlazioni tra il mutamento del clima e le malattie in arrivo: