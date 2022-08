Lo sapevate che è possibile acquistare la tecnologia anche da Conad, e quindi non solo da Esselunga, Bennet, Carrefour e Lidl? proprio in questi giorni l’azienda ha fatto sentire la propria voce nel mercato della rivendita, con un volantino sicuramente interessante.

Gli acquisti, nel caso in cui foste interessati ad una soluzione indicata nell’articolo, possono essere completati solo ed esclusivamente recandosi personalmente in negozio, in questo modo sarà possibile accedere ad ogni punto vendita in Italia, senza differenze territoriali o vincoli regionali di alcun tipo.

Conad: il volantino che nessuno si aspettava

Con il volantino Conad gli utenti non possono godere di un granché di tecnologia a prezzi complessivamente bassi, tuttavia è possibile pensare di mettere le mani su alcuni prodotti accessori, in grado di completare l’esperienza generale.

Il migliore è sicuramente rappresentato dalla confezione di pile, nelle due varianti stilo AA e mini stilo AAA, ad un prezzo finale di soli 3,99 euro (la confezione prevede 10 pile), una cifra ridottissima da far letteralmente perdere la testa agli utenti. Nel caso in cui, invece, foste alla ricerca di una batteria per la vostra auto, sappiate che potrete anche acquistare una ExtraPower da 45AH, ad un prezzo finale di 39 euro; i modelli disponibili sono differenti, il massimo che si potrà acquistare è la variante da 80Ah, ad un prezzo di 74 euro.

Per ogni altra informazione in merito al volantino Conad, consigliamo comunque di collegarsi al sito ufficiale per ogni altro dettaglio.