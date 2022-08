Il 18 agosto, Oppo rivelerà la sua nuova skin, ovvero il sistema operativo ColorOS 13. Oppo ha confermato che la nuova skin, basata su Android 13, farà il suo debutto in tutto il mondo nella data prevista. Secondo Oppo, la nuova skin conterrà le funzionalità di sicurezza e privacy sottostanti incluse in Android 13. Ciò segue poco dopo il lancio di Oxygen OS 13, disponibile anche per dispositivi Android 13. L’ultima patch apporta una serie di modifiche esteticamente piacevoli e funzionalmente utili al layout.

Secondo Oppo, Color OS 13 fornirà agli utenti un’esperienza snella, fluida e confortevole, proprio come Oxygen OS 13, e avrà un design nel complesso recentemente aggiornato. Al momento non sono disponibili informazioni sui telefoni Oppo che saranno i primi a essere lanciati con il nuovo overlay Android 13.

OPPO rilascerà ColorOS 13 il 18 agosto

Si prevede che l’Oppo Find N e il Find X5 Pro sarebbero entrambi inclusi nella corsa per la nuova skin. La versione beta di Android 13 è stata installata su entrambi questi diversi smartphone. Ci sono anche voci secondo cui la famiglia di smartphone Oppo Reno 8 otterrebbe un aggiornamento a Color OS 13 nel prossimo futuro.

L’aggiornamento sarà reso più chiaro in ulteriori dettagli durante l’evento di lancio della nuova skin di Oppo Android 13. In aggiunta a questo, impareremo la sequenza temporale dei dispositivi che potranno scaricare il software quando sarà disponibile per la prima volta. Anche se le specifiche non sono state ancora discusse, è possibile che il firmware venga presto reso disponibile su scala globale.