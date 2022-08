È attualmente in fase di sviluppo una nuova versione per il servizio di messaggistica di WhatsApp. Fornisce una modifica che migliora la qualità della vita e offre agli utenti un periodo di tempo più lungo durante il quale possono eliminare i messaggi che hanno inviato in precedenza. I messaggi inviati più di due giorni fa ora possono essere essenzialmente eliminati dal mittente o dal destinatario.

Per chi non lo sapesse, l’opzione Elimina per tutti normalmente funziona solo per poco più di un’ora, ma la durata della sua efficacia è stata ulteriormente aumentata. In precedenza, la quantità di tempo disponibile per l’utilizzo di questa opzione di eliminazione era limitata a esattamente un’ora, otto minuti e sedici secondi. E da questo momento in poi, l’opzione Elimina per tutti sarà accessibile per più di due giorni e dodici ore. Pertanto, hai ancora la possibilità di eliminare il tuo messaggio e sostituirlo con il testo “Questo messaggio è stato eliminato”.

WhatsApp sta aggiornando la sua piattaforma

Questa modifica è stata apportata oggi dalla colossale società di social media. Per eliminare un messaggio, devi tenere premuto il messaggio che desideri eliminare, quindi scegliere Elimina > Elimina per tutti dal menu visualizzato. Tieni presente, tuttavia, che affinché questa funzione funzioni come è stata progettata, sia il mittente che il destinatario devono utilizzare la versione più recente di WhatsApp. Un mese fa, mentre questa funzionalità veniva testata sulla piattaforma iOS, è stata scoperta per la prima volta. Secondo l’handle ufficiale di Twitter per il progetto, l’update si sta attualmente facendo strada nelle build finali.