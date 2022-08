Nothing ha appena presentato il nuovissimo Phone (1). Lo smartphone è caratterizzato dalla Glyph Interface formata dai particolari LED che impreziosiscono il retro del device. Tuttavia, nonostante il device abbia poche settimane di vita, le indiscrezioni sono già orientate al prossimo modello.

Nello specifico, le prime anticipazioni indicano la possibile esistenza di una versione Lite in arrivo nel corso dei prossimi mesi. A lanciare la notizia ci hanno pensato i colleghi di Android Police con un tweet, indicando che il device è in fase di sviluppo.

Tuttavia, questa situazione ha scatenato la reazione di Carl Pei. Il CEO di Nothing ha risposto al cinguettio in questione specificando che si tratta di una “Fake News“. Purtroppo, l’Amministratore Delegato dell’azienda non ha fornito ulteriori dettagli in merito.

Carl Pei ha scelto di intervenire direttamente su Twitter per chiarire la situazione relativa alla possibile esistenza di una versione Lite di Nothing Phone (1)

Infatti, attraverso queste due semplici parole non è chiaro a cosa si voglia riferire con esattezza. Le ipotesi sono che non sia prevista una versione Lite di Nothing Phone (1) oppure che il device possa esistere ma le indiscrezioni lanciate dai giornalisti non siano attendibili.

Le varie anticipazioni indicavano che il Nothing Phone (1) Lite avrebbe mantenuto lo stesso design della versione standard ma senza la Glyph interface e la ricarica wireless. Senza ulteriori dettagli a disposizione, resta il mistero riguardo lo smartphone.

In ogni caso, sembra che Nothing sia al lavoro due nuove cuffie wireless che rappresenteranno il modello successivo alle Ear (1). Entrando maggiormente nello specifico, un modello sarà chiamato Ear (1) Stick mentre il secondo prenderà il nome di Ear (2).