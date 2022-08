Trovare qualcosa da vedere su Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e tutti gli altri servizi di streaming non è mai stato più facile. Se siete indecisi su cosa guardare, potete scegliere tra i film o le serie TV indicate di seguito e sicuramente troverete qualcosa di vostro gradimento.

Infatti, le classifiche TOP 10 dei film e delle serie TV sono possibile grazie all’impegno del team di JustWatch che ha raccolto e analizzato i dati. Tenendo conto delle attività di visione su tutte le piattaforme di streaming attive in Italia è possibile catalogare i migliori contenuti disponibili nel nostro paese.

Entrambe le TOP 10 fanno riferimento a tutto il mese di luglio. I titoli mostrati sono valutati in base alle attività di visione e al gradimento da parte del pubblico. Questo permette di capire quali sono i contenuti che hanno maggiormente calamitato l’attenzione degli utenti.

I film e le sere TV più viste in streaming durante il mese di luglio 2022 sono dei capolavori da non perdere

TOP 10 – Film in streaming

Spider-Man: No Way Home Moonfall Spencer The Batman House of Gucci Spider-Man: Far from Home Animali fantastici – I segreti di Silente The Grey Man Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello The Northman

TOP 10 – Serie TV in streaming

This Is Us Terminal List Stranger Things The Boys Westworld – Dove tutto è concesso Only Murders in the Building Game of Thrones – Il Trono di Spade New Amsterdam Resident Evil: La Serie I Soprano

Nella TOP 10 relativa ai film possiamo trovare in prima posizione Spider-Man: No Way Home. La nuova avventura dell’Uomo Ragno (Tom Holland) si svolge attraverso le pieghe del Multiverso con l’aiuto di Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Il film è ricco di azione e anche molte sorprese per gli amanti del personaggio.

Andando a guardare la TOP 10 delle migliori serie, la prima posizione è occupata da This Is Us. Si tratta di una serie che si sviluppa su un arco temporale molto vasto che copre diversi periodi storici di una famiglia. Questo permette di scoprire come cambiano le storie dei personaggi, dalla loro infanzia fino a quando i protagonisti non diventano genitori a loro volta.