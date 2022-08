Se trascorri un buon numero di ore al volante (soprattutto nel traffico intenso se sei sfortunato), molte persone per stare comodi tendono a guidare con le ciabatte. Essendo l’abitacolo uno spazio chiuso e tutto il resto, gli automobilisti devono accontentarsi di qualsiasi concessione che possono ottenere, non importa quanto piccola, solo per rendere la guida meno faticosa.

Abbandonare le scarpe chiuse a favore di calzature più aperte come pantofole e infradito è una pratica molto utilizzata. Ma è legale?

Secondo le attuali normative sui trasporti, guidare indossando pantofole o infradito è considerata una violazione in due casi: se si guida un veicolo di pubblica utilità e se guidi una motocicletta.

Le sanzioni previste potrebbero essere svariate in base al caso: potrebbe addirittura scattare la revoca della patente per i motociclisti sorpresi a piedi nudi o che indossano calzature inadeguate, comprese le pantofole. Le restrizioni sono in linea con le pratiche igieniche e di sicurezza poiché le infradito penzolano liberamente dai piedi e potrebbero impigliarsi nei pedali, compromettendo il funzionamento del veicolo.

Per gli automobilisti alla guida di veicoli privati, le disposizioni non sono dichiarate in modo così esplicito come lo sono per i conducenti di auto di pubblica utilità. Tuttavia, è lecito ritenere che questi si applichino anche in questo caso, poiché la probabilità di intrappolare una pantofola nei pedali durante la guida è la stessa. Se un automobilista deve indossare calzature aperte, deve essere giustificato, ad esempio avere una condizione medica o un infortunio.

Ecco perchè è illegale

Le pantofole possono impigliarsi nei pedali e sarebbe più facile schiacciare l’accelleratore in un momento inopportuno.

Se ritieni che le sanzioni siano un po’ eccessive, ricorda che il Regno Unito impone una multa fino a £ 5.000 sterline, nove punti di demerito sulla patente e un divieto di guida ordinato dal tribunale per incidenti stradali causati dall’uso di calzature improprie. Questo è importante considerando che uno studio ha rilevato che il 27% degli automobilisti britannici passa dalle scarpe alle infradito prima di mettersi alla guida, specialmente durante la stagione calda.

Quindi, prima di utilizzare delle pantofole prima del tuo viaggio, dovresti prima pensare alle conseguenze. L’acquisto di un paio di scarpe da guida morbide potrebbe essere più economico che sborsare soldi per la sanzione nel caso in cui ti beccassero.