La nuova Ferrari 296 GT3 è la vettura che scenderà in pista nelle competizioni dedicate alle vetture gran turismo. La supercar da pista nasce con un unico obiettivo, quello di vincere. Infatti, gli ingegneri non si aspettano nulla di meno considerando l’importante eredità da raccogliere.

Infatti, la Ferrari 296 GT3 andrà a sostituire la 488 GT3, la vettura del Cavallino Rampante più vincente nelle competizioni GT. Le aspettative quindi sono estremamente alte ma così come la fiducia nel progetto.

La 296 GT3 è stata sviluppata per rispettare appieno il regolamento regolamento dedicato alle GT3. Inoltre, il progetto ha visto una stretta collaborazione con i team e i piloti professionisti per mettere a punto una vettura che sia tecnologica, performante e facile da guidare.

