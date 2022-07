Google sta finalmente mostrando un po’ di affetto verso tablet e altri gadget a grande schermo. Dopo anni passati a ignorare i tablet, Android 12L ha investito in modifiche all’interfaccia utente specifiche per tablet per la prima volta da Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Con esso, Google ha anche affermato che i tablet erano una parte importante del piano a lungo termine di Android e che era dedicato a supportarli meglio: abbiamo persino un tablet Pixel a cui guardare con impazienza. Si spera che questo nuovo entusiasmo porti nuova vita al fattore di forma, poiché gli ultimi dati sulla spedizione dei tablet suggeriscono che i tablet Android stanno fallendo.

I tablet Android stanno attraversando un momento difficile, secondo le statistiche appena divulgate da IDC e Strategy Analytics. Secondo i dati IDC, l’industria globale dei tablet è cresciuta di un misero 0,15% nell’ultimo anno, mentre i grandi produttori come Apple, Samsung, Lenovo e Huawei hanno tutti assistito a diminuzioni significative delle spedizioni. Invece, i miseri miglioramenti sembrano essere stati guidati principalmente da Amazon, che ha registrato un aumento del 26,92% delle spedizioni anno su anno, nonché da concorrenti più piccoli come Xiaomi, Vivo e Oppo, che hanno tutti superato le aspettative.

Android, le vendite di tablet sono diminuite

Nel frattempo, se le vendite di tablet sono diminuite, i Chromebook sono diminuiti ancora di più. Le spedizioni di tutti i principali produttori di Chromebook sono diminuite drasticamente anno dopo anno, incluso uno straordinario calo del 78,6% da parte di HP. Le spedizioni di Chromebook sono diminuite complessivamente del 51,4%. Per contestualizzare queste cifre, mentre nel secondo trimestre del 2021 sono stati forniti 12,3 milioni di Chromebook, nel secondo trimestre del 2022 ne sono stati spediti solo 6 milioni.

Secondo una seconda ricerca di Strategy Analytics, la quota di Android nel mercato dei tablet è scesa al di sotto del 50% per la prima volta in dieci anni (sebbene finora sia scesa solo al 49%). È importante notare che gli analisti che hanno creato questa analisi hanno fornito numeri drasticamente diversi rispetto a IDC, indicando una diminuzione piuttosto che un aumento delle spedizioni di Amazon.

Tuttavia, entrambe le statistiche mostrano la stessa tendenza generale: la domanda di tablet Android è diminuita insieme al resto del mercato. Sebbene Apple abbia riportato una diminuzione delle spedizioni complessive di iPad, ha fatto crescere la sua quota di mercato, saltando dal 3,3% al 38%.