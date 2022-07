I prossimi telefoni della serie di telefoni pieghevoli all’avanguardia di Samsung sono stati oggetto di molte anticipazioni da parte dell’azienda. A luglio, le informazioni sull’imminente evento Galaxy Unpacked di Samsung erano ampiamente disponibili tramite i media grazie a teaser e fughe di notizie sia non autorizzati che ufficialmente sanzionati. Galaxy Unpacked, l’evento che si svolgerà prima che il colosso tecnologico sudcoreano sveli il Galaxy Z Fold 4 e il Galaxy Z Flip 4, si svolgerà il 10 agosto. Samsung ha ora pubblicato il suo teaser ufficiale più recente e ancora più lungo per Galaxy Unpacked.

Questo spot è simile a quello che abbiamo visto il giorno prima in quanto è lungo 45 secondi e gioca sullo slogan ‘flex is better than flat’. Il video dà credito al modello generale di design che è stato scoperto attraverso le perdite, con i prossimi pieghevoli che si modellano principalmente su Galaxy Z Fold 3 e Flip 3.

Samsung Galaxy Z, la nuova generazione è in arrivo

Si prevede che il Flip 4 sarà offerto in una gamma di colori pastello, tra cui blu, nero, beige e lavanda. Si prevede che la CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ fungerà da unità di elaborazione centrale (CPU) sia per il Galaxy Z Flip 4 che per il Galaxy Z Fold 4. Sebbene i rendering trapelati suggeriscano un display della copertura più grande, una maggiore capacità della batteria sarebbe un gradito miglioramento.

Il cambiamento comporta sempre un costo e si pensa che Samsung aumenterà i suoi prezzi quest’anno. Nonostante ciò, ci saranno sicuramente alcune allettanti promozioni, sconti per la permuta e bonus per rendere utile l’acquisizione, come il credito di prenotazione di 200 euro attualmente disponibile. Tuttavia, oltre ai pieghevoli, Samsung dovrebbe presentare il Galaxy Watch 5 e l’iterazione più recente del Galaxy Buds Pro durante l’evento Unpacked. I foldable dovrebbero essere l’attrazione principale dell’evento.