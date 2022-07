Motorola prevede di rilasciare il Moto Razr 2022 in Cina il 2 agosto. Lo smartphone sarà la prossima aggiunta dell’azienda alla sua sezione pieghevole. Motorola non ha rilasciato alcun dettaglio sulle specifiche di Moto Razr 2022, ma ha annunciato oggi tramite Weibo che lo smartphone sarà alimentato dall’ultimo processore Snapdragon 8+ Gen1. L’azienda ha pubblicizzato il pieghevole per un po’ di tempo e sappiamo già che includerà una configurazione con doppia fotocamera posteriore.

Motorola ha dichiarato oggi su Weibo che il prossimo Moto Razr 2022 sarà il primo smartphone pieghevole al mondo alimentato da un SoC Snapdragon 8+ Gen1. Motorola non ha rivelato nient’altro sul nuovo smartphone, ma i teaser precedenti hanno affermato che avrà una configurazione con doppia fotocamera posteriore e verrà spedito con il sistema operativo MYUI 4.0.

Moto Razr 2022 includerà uno Snapdragon 8+ Gen1

Si dice che il Moto Razr 2022 vanti uno schermo pieghevole P-OLED FHD+ da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Sul retro, molto probabilmente includerà un display da 3 pollici che può essere utilizzato anche per giocare. In termini di fotocamere, lo smartphone potrebbe includere una configurazione a doppia fotocamera da 50 megapixel (principale) + 13 megapixel (ultra-wide). Potrebbe avere una fotocamera selfie da 32 megapixel nella parte anteriore.

Una batteria da 2.800 mAh dovrebbe alimentare il Moto Razr 2022. Potrebbe avere 12 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di memoria UFS 3.1. In Europa, il Motorola Razr 2022 potrebbe costare 1.149 euro. Lo smartphone dovrebbe essere disponibile in Quartz Black e Tranquil Blue. Come detto in precedenza, uscirà il 2 agosto insieme al Moto X30 Pro ed al momento non abbiamo ulteriori dettagli da parte della società.