Solamente oggi da MediaWorld è stata attivata una campagna promozionale di tutto rispetto, la perfetta occasione che può davvero spingere gli utenti a spendere cifre decisamente ridotte rispetto al passato, a prescindere dalla categoria merceologica.

Avete capito bene, nel caso in cui foste interessati all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, dovete sapere che potrete accedere agli sconti anche tramite il sito ufficiale, il quale però potrebbe richiedere il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio. Discorso diverso per i vari negozi in Italia, tutti compatibili con la campagna promozionale corrente.

MediaWorld stupefacente: tanti sconti per tutti

Da Mediaworld è tempo di Mega Sconti fino al 31 luglio, arrivano tantissimi prezzi bassi che possono aiutare gli utenti a spendere cifre sempre più basse ed economiche, anche nell’accesso alla fascia alta della telefonia mobile.

In prima pagina i primi colpi da non perdere, stiamo parlando della coppia Galaxy S22+, proposto a 917 euro, ed anche iPhone 13, nella variante con 128GB di memoria interna, in vendita a soli 779 euro. Entrambi, se interessati, ricordiamo essere completamente sbrandizzati, in modo da essere sicuri di ricevere gli aggiornamenti software il prima possibile.

Le alternative del volantino sono decisamente più economiche, vanno a toccare il recente Honor Magic 4 Lite, disponibile a 254 euro, ma anche Xiaomi 11T Pro a 384 euro, Redmi Note 11 Pro 5G a 322 euro, per finire con Redmi 9A a 101 euro, oppure un buonissimo Redmi Note 11, disponibile a soli 186 euro.

