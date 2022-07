Gli sconti del 70% permettono a Coop e Ipercoop di sbarazzarsi letteralmente delle dirette concorrenti del mercato nazionale, con una serie di ottime riduzioni di prezzo, applicate sulle più svariate categorie merceologiche.

Il risparmio è notevole su moltissimi acquisti effettuati, a partire ad esempio dalla fascia più alta della telefonia mobile, passando poi per elettrodomestici o anche televisori di ultima generazione. I prezzi sono assolutamente convenienti per la maggior parte degli utenti, ricordando comunque che gli acquisti devono sempre essere completati in esclusiva nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale.

Coop e Ipercoop: tutti questi sconti sono da impazzire

Grazie a Coop e Ipercoop gli utenti si ritrovano a poter approfittare di sconti praticamente mai visti prima, la giusta selezione di offerte incredibili a prezzi molto bassi, sebbene il focus della telefonia mobile sia rivolto interamente verso la fascia media. I modelli da non perdere assolutamente di vista sono Redmi Note 11, Redmi 9A e anche Oppo A16, tutti proposti all’acquisto a non più di 300 euro.

Nel momento in cui si volesse volgere l’attenzione altrove, l’occhio cade irrimediabilmente su Amazfit Bip, uno smartwatch dalle discrete prestazioni, in vendita a poco meno di 45 euro, per passare poi su un performante televisore da 40 pollici, proposto al prezzo finale di 219 euro. Tutti questi prodotti, come anticipato, possono essere acquistati solamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale, o comunque da altre parti in Italia.