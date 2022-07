In questi ultimi giorni ho. Mobile ha lanciato ufficialmente una nuova promozione per l’estate. Si tratta della promo denominata Ho la mia Estate. Con quest’ultima, sarà possibile ricevere una ricarica in omaggio dal valore di 5 euro. Vediamo qui di seguito i dettagli.

ho Mobile propone una ricarica da 5 euro in omaggio con la promo Ho la mia Estate

Per questa estate il noto operatore telefonico virtuale di Vodafone ha deciso di proporre una nuova promozione. In particolare, a partire dal 26 luglio 2022 tutti i nuovi clienti di ho Mobile potranno ricevere una ricarica in omaggio dal valore di 5 euro. Sul sito ufficiale è infatti presente un banner pubblicitario con questo messaggio:

“Per te un buon motivo per passare a ho.: 5 euro di cashback al primo rinnovo se usi l’hashtag #HOLAMIAESTATE entro il 01/08”

Per avere questa ricarica, gli interessati dovranno attivare dal sito ufficiale dell’operatore una delle offerte di rete mobile disponibili e dovranno inserire l’hashtag #HOLAMIAESTATE. Gli interessati potranno sia richiedere la portabilità del proprio numero da un altro operatore oppure potranno attivare un nuovo numero. Salvo diversa segnalazione da parte di ho Mobile, si avrà tempo fino al prossimo 1 agosto 2022 per sfruttare questa promozione.

La ricarica in omaggio di 5 euro sarà effettuata dopo il primo rinnovo mensile dell’offerta attivata. Vi ricordiamo che al momento sono attivabili dal sito di ho Mobile diverse offerte interessanti. Tra queste, c’è ad esempio una nuova offerta che comprende ben 200 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti a 9,99 euro al mese.