Qualche settimana fa, i tre noti operatori telefonici virtuali Kena Mobile, Very Mobile e ho Mobile avevano proposto tutti e tre delle offerte mobile molto interessanti con 150 GB di traffico dati. Ora, gli operatori hanno deciso di riproporle nuovamente per tutti gli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero.

Kena, Very Mobile e ho Mobile: tornano le offerte con ben 150 GB di traffico dati

Anche per il mese di luglio i maggiori operatori telefonici virtuali in Italia hanno riproposto delle offerte mobile davvero allettanti. Queste ultime sono rivolte prevalentemente agli utenti che devono richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori. Le offerte in questione sono attivabili sia online sui siti ufficiali sia presso i negozi fisici aderenti.

Kena 7,99 150 GB

L’offerta di Kena Mobile è Kena 7,99 150 GB. Come suggerito dal nome, ad un costo mensile di 7,99 euro si avranno a disposizione 150 GB di traffico dati per navigare, 500 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Very Special

L’offerta di Very Mobile è Very Special. Quest’ultima offre ogni mese 150 GB per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti e anche SMS illimitati verso tutti. Il costo è sempre di 7,99 euro al mese.

ho 7,99 150 GB

ho Mobile, infine, sta proponendo l’offerta ho 7,99 150 GB. Quest’ultima comprende ogni mese minuti di chiamate illimitati, SMS senza limiti verso tutti e sempre 150 GB di traffico dati con connettività fino al 4G (30 mbps in download e in upload). Il costo per il rinnovo mensile è di 7,99 euro.