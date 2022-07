Non è insolito che gli smartwatch siano dotati di sensori di salute più sofisticati come i sensori SpO2 al giorno d’oggi. Tuttavia, affinché i produttori di smartwatch possano ottenere l’approvazione dei loro prodotti dalle autorità di regolamentazione come la FDA, in genere sono tenuti a includere dichiarazioni di non responsabilità in cui si afferma che i loro prodotti non sono destinati a sostituire le visite a medici o altri professionisti della salute.

Ma sembra che, nonostante queste dichiarazioni di non responsabilità, il sensore SpO2 integrato che si trova nel Samsung Galaxy Watch 4 sia apparentemente abbastanza buono da essere paragonabile a quello delle apparecchiature mediche. Almeno, questo è ciò che ha da dire a riguardo uno studio pubblicato sulla rivista medica Sleep Health dalla National Sleep Foundation.

Google Watch 4, il sensore è abbastanza buono

Secondo i risultati dei test che sono stati effettuati nell’ambito del progetto di ricerca, che ha coinvolto 97 adulti con problemi di sonno, si è scoperto che i dati catturati dal Galaxy Watch 4 erano paragonabili a quelli presi da dispositivi medici convenzionali. Questa scoperta suggerisce che il Galaxy Watch 4 potrebbe essere potenzialmente utilizzato come alternativa meno costosa e più facilmente accessibile per coloro che vogliono controllare i propri schemi e abitudini di sonno.

È importante tenere presente che la ricerca è stata commissionata da Samsung Electronics e condotta dal Samsung Medical Center. Alla luce di questo fatto, non è difficile speculare sulla prospettiva da cui Samsung potrebbe operare. Poiché c’erano solo 97 persone coinvolte nello studio, non può essere considerata un’indagine particolarmente ampia o completa, quindi anche questo fatto dovrebbe essere preso in considerazione.