Il 27 luglio verrà rilasciata l’ultima versione del sistema operativo proprietario di Huawei, HarmonyOS 3. Un rappresentante Huawei ha pubblicato un video che mostra la nuova interfaccia e funzionalità del prossimo sistema operativo prima del suo imminente rilascio.

Richard Yu, CEO di Consumer BG di Huawei Technologies, ha caricato un video del cellulare di un utente sulla sua maniglia Weibo, mostrando in anticipo il nuovo design di HarmonyOS 3. Secondo il signor Yu, l’ultima versione di HarmonyOS non solo manterrà le caratteristiche distintive come la scheda universale e la cartella intelligente, ma le spingerà anche al livello successivo. La versione aggiornata del sistema operativo fornirà un’esperienza più comoda per unire e impilare le carte, nonché il supporto per cartelle intelligenti di dimensioni maggiori.

Huawei HarmonyOS 3 è in arrivo

Il video mostra che la funzionalità della scheda universale in HarmonyOS 3 ha molte personalizzazioni e supporta la combinazione e l’impilamento delle schede. Consente inoltre la combinazione simultanea di piccoli componenti della stessa dimensione, aumentando l’efficienza e la personalizzazione.

Secondo il video, gli utenti potranno scegliere la dimensione della cartella desktop con HarmonyOS 3. Ciò significa anche che le cartelle intelligenti saranno disponibili in una gamma più ampia di dimensioni. Nel complesso, il nuovo aggiornamento dovrebbe apportare importanti miglioramenti in termini di layout, sicurezza e funzionalità.

Come affermato in precedenza, Huawei rilascerà la prossima versione del suo sistema operativo il 27 luglio. Lo stesso giorno, Huawei rilascerà Huawei MatePad, MateBook, schermo intelligente, stampante e altri prodotti. La versione beta per sviluppatori di HarmonyOS 3 è stata rilasciata all’inizio di questo mese per dispositivi come la serie P50, la serie Mate 40 e il modello MatePad Pro da 12,6 pollici 2021.