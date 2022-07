I migliori sconti del mese sono disponibili solamente da Carrefour, in questi giorni è possibile pensare di spendere poco o niente sui vari prodotti in circolazione, riuscendo a risparmiare ingenti quantitativi di denaro in confronto ai listini del medesimo periodo.

I prezzi sono in fortissimo ribasso rispetto al passato, infatti gli acquisti possono essere completati nei migliori punti vendita in Italia, senza differenze particolari o vincoli da segnalare. La campagna promozionale è comunque pronta a far sognare con garanzia di 24 mesi ed anche la variante no brand su ogni singolo acquisto effettuato.

Carrefour: ecco le migliori offerte della giornata

La campagna punta fortissimo su un singolo modello di smartphone, stiamo parlando di samsung Galaxy A02s, un prodotto di fascia bassissima, oggi proposto all’acquisto a soli 120 euro, con il quale è comunque possibile pensare di godere discrete prestazioni generali.

La scheda tecnica parla di un prodotto particolarmente in voga tra coloro che vogliono avere il massimo con il minimo sforzo, essendo in grado di proporre una batteria da 5000mAh, dall’autonomia quasi incredibile, senza trascurare l’ampio display TFT LCD (6,5 pollici di diagonale risoluzione HD+), ed anche un processore octa-core dalle discrete prestazioni generali.

Il prezzo di vendita, come anticipato del resto, comprende la garanzia di 24 mesi, ed anche la variante no brand, perfetta per ricevere aggiornamenti tempestivi in modo da essere sempre pronti con gli aggiornamenti di sicurezza più recenti. Le altre offerte sono disponibili sul sito.