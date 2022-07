OnePlus ha recentemente dichiarato che OnePlus Ace Pro sarà presentato il 3 agosto in Cina. Secondo i rapporti, sarà lo stesso telefono commercializzato con il marchio OnePlus 10T in altri mercati. Tuttavia, alcune fonti affermano che Ace Pro avrà fotocamere migliori. Il OnePlus Ace Pro con numero di modello PGP110 è apparso nel database del portale cinese di certificazione TENAA prima della sua introduzione. Come di consueto, l’elenco TENAA ha fornito tutte le principali specifiche del dispositivo.

OnePlus Ace Pro misura 163 x 75,4 x 8,75 mm e pesa 203,5 grammi. L’elenco TENAA e i rendering ufficiali rivelano entrambi che Ace Pro ha un display AMOLED piatto da 6,7 ​​pollici con un foro posizionato centralmente. Supporta una risoluzione Full HD+ di 1080 x 2400 pixel e dispone di uno scanner di impronte digitali in-display. È progettato per gestire una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

OnePlus Ace Pro arriverà il 3 agosto

Ace Pro è dotato di una fotocamera selfie da 16 megapixel. Il modulo della fotocamera di forma quadrata sul pannello posteriore è preceduto da un sensore da 50 megapixel che dovrebbe abilitare l’OIS. Una fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel e uno sparatutto macro da 2 megapixel aiutano. È prevista la spedizione con il sistema operativo Android 12 preinstallato, con uno strato di ColorOS 12.1 in cima.

OnePlus Ace Pro sarà alimentato dal chipset Snapdragon 8+ Gen 1. Secondo il deposito TENAA, includerà 8 GB / 12 GB / 16 GB di RAM e diverse opzioni di archiviazione tra cui 128 GB / 256 GB / 512 GB. L’elenco non specifica la dimensione della batteria dell’Ace Pro. Indica semplicemente che ha una batteria a doppia cella con una capacità di 2.330 mAh per una delle sue celle. Secondo alcune indiscrezioni, conterrà una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 150 W.

L’elenco TENAA rende abbastanza evidente che OnePlus Ace Pro e OnePlus 10T sono dispositivi identici con nomi diversi. Non ci sono parole sul prezzo dell’Ace Pro.