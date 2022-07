I successori degli smartwatch Fitbit Sense e Fitbit Versa 3 dovrebbero essere rilasciati ad un certo punto di quest’anno. Come risultato di una vasta serie di fotografie che sono state scoperte online, ora abbiamo un’idea migliore di come saranno i nuovi gadget.

Le fotografie sono state fornite da 9to5Google e, sebbene non ci sia un’enorme differenziazione visiva tra i nuovi modelli e quelli più vecchi, ci sono alcuni miglioramenti del design che dovrebbero essere portati alla tua attenzione. Prevediamo che i dispositivi indossabili verranno mostrati al pubblico in veste ufficiale a breve.

Fitbit Sense 2 e Versa 4 saranno svelati presto

L’implementazione di pulsanti capacitivi integrati nell’alloggiamento del dispositivo ha lasciato il posto all’uso di pulsanti fisici, che potrebbero essere il cambiamento più significativo. Sebbene i pulsanti capacitivi possano aiutare a ridurre le dimensioni complessive del dispositivo, sono anche più difficili da usare se indossati al polso.

La prima generazione di Fitbit Sense era dotata di un anello in acciaio inossidabile utilizzato per eseguire le letture dell’elettrocardiogramma (ECG). Su Fitbit Sense 2, questo anello sembra essere stato inserito in modo più pulito nello schermo e nell’involucro, risultando in un aspetto estetico generale più raffinato.

Sebbene sembrerebbe che Sense 2 e Fitbit Versa 4 continueranno a utilizzare gli stessi caricatori magnetici dei suoi predecessori, piccole modifiche apportate all’interno dell’involucro potrebbero portare all’arrivo di alcuni sensori aggiuntivi. Sembrerebbe che entrambi i dispositivi indossabili includeranno presto funzionalità GPS e resistenza all’acqua fino a 50 metri.

Sappiamo da tempo che questi nuovi smartwatch sono in arrivo, ma il lancio che doveva avvenire in primavera non è avvenuto. Sembrerebbe che al momento si stiano facendo strada attraverso la procedura di regolamentazione e Fitbit vorrà metterli in vendita prima delle cruciali festività natalizie.